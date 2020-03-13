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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 13 آذار 2020 11:47 ص

الخارجية الاردنية تدين الاعتداء على قاعدة التاجي

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الخارجية الاردنية تدين الاعتداء على قاعدة التاجي




أعربت وزارة الخارجية الاردنية  اليوم عن إدانتها الإعتداء الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

 وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية ضيف الله الفايز  في تصريح صحفي أن مثل هذه الأعمال العدائية لن تسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق وتدفعه نحو فوضى تهدد ما أنجز من تقدم، نحو إعادة البناء والاستقرار بعد النصر الكبير الذي حققه على العصابات الإرهابية، وتعرقل الجهود الدولية المستهدفة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب الفايز  عن تعازي بلاده لذوي الضحايا وحكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة إثر هذا الاعتداء الإجرامي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين كافة.

وجدد الفايز التأكيد على موقف الاردن في الوقوف إلى جانب العراق، والحفاظ على سيادته واستقراره، وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية، وإسناده في مسيرة إعادة البناء.
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