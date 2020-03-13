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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 13 آذار 2020 11:28 ص

شركة نفطية صينية تغادر رقعتها الاستكشافية في ديالى

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شركة نفطية صينية تغادر رقعتها الاستكشافية في ديالى

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، عن مغادرة شركة صينية الرقعة الاستكشافية الثامنة في اقصى شرقي المحافظة.

وقال مازن اكرم مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة مركز المحافظة )  في تصريح صحفي :" ان شركة ( زيبك ) الصينية التي تعمل على حفر الابار النفطية في الرقعة الاستكشافية الثامنة الممتدة بين ديالى وواسط ، غادرت موقعها بعد اكمال حفر اول بئر نفطي في المحافظة منذ اكثر من نصف قرن ، وانتقلت الى مقرها  الرئيس جنوبي البلاد ".

واضاف اكرم :" ان مغادرة الشركة لم يأت بسبب تداعيات فايروس كورونا ، بل بسبب انتهاء الاعمال الموكلة لها والمتضمنة حفر اول بئر نفطي في مناطق شرقي ديالى ".

وكانت شركة زيبك الصينية بدأت بحفر اول بئر نفطي في الرقعة الاستكشافية الثامنة قبل عامين  قبل ان تنجز عملها وتعلن اكمال الحفر قبل فترة وجيزة.
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