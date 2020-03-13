المالية النيابية : الشق الاستثماري في مشروع قانون الموازنة قد يتوقف



رجحت اللجنة المالية النيابية ايقاف صرف الاموال في الشق الاستثماري بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بعد انهيار اسعار النفط .



وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي :" ان انهيار اسعار النفط وانخفاضها الى 30 دولارا قد يدفع الحكومة والبرلمان الى ايقاف صرف اموال الشق الاستثماري ضمن موازنة 2020، لتعويض الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين ".



واضافت :" ان الحكومة مسيطرة في الوقت الحالي على تأمين رواتب الموظفين رغم انهيار اسعار النفط " ، مبينة :" ان انخفاض اسعار النفط لن يدوم طويلا وسيتم تعويض الاضرار المالية الاخيرة بعد ارتفاع الاسعار خلال الايام المقبلة ".

