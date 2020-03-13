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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 13 آذار 2020 11:24 ص

المالية النيابية : الشق الاستثماري في مشروع قانون الموازنة قد يتوقف

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المالية النيابية : الشق الاستثماري في مشروع قانون الموازنة قد يتوقف

رجحت اللجنة المالية النيابية ايقاف صرف الاموال في الشق الاستثماري بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بعد انهيار اسعار النفط .

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح صحفي :" ان انهيار اسعار النفط وانخفاضها الى 30 دولارا  قد يدفع الحكومة والبرلمان الى  ايقاف صرف اموال الشق الاستثماري ضمن موازنة 2020،  لتعويض الشق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين ".

واضافت :" ان الحكومة مسيطرة في الوقت الحالي على تأمين رواتب الموظفين رغم انهيار اسعار النفط " ، مبينة :" ان  انخفاض اسعار  النفط لن يدوم طويلا وسيتم تعويض الاضرار المالية الاخيرة بعد ارتفاع الاسعار  خلال الايام المقبلة ".
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