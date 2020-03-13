" الحل " يطالب الحكومة العراقية بـ" التحلي بالشجاعة "



طالب حزب "الحل" الحكومة العراقية "بالتحلي بالشجاعة" والكشف عن الجهات التي تستهدف مقرات التحالف الدولي في العراق وفي بغداد بشكل خاص .



وذكر رئيس الحزب جمال الكربولي في بيان صحفي :" ان تصعيد المواجهة في العراق و المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعبه بالدرجة الاولى وسينعكس سلباً في الوقت ذاته على شعوب المنطقة على حد سواء ".



واكد الكربولي :" ان تكرار الخروقات و الاستهدافات دون رادع حكومي سيفتح المجال لتقوية وتعزيز سطوة الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون ، ويبرر للجماعات الارهابية و ميليشيات الجريمة المنظمة الاستمرار في زعزعة وتهديد امن العراق والمنطقة برمتها ".



ودعا حكومة تصريف الاعمال والحكومة العراقية القادمة الى الاخذ بنظر الاعتبار ان العراق يواجه ازمات ومعوقات صحية واقتصادية وامنية اثقلت كاهل المواطنين ، معربا عن امله بان تعمل القوى السياسية الوطنية بروح الفريق وتغلب لغة الحكمة و تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الامن والاستقرار في العراق والمنطقة .