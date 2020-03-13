ندى شاكر : حكومة تصريف الاعمال منحت عشرات المناصب والدرجات الخاصة



كشفت النائبة عن ائتلاف "النصر" ندى شاكر عن منح حكومة عادل عبد المهدي خلال فترة تصريف الاعمال عشرات المناصب لمدراء عامين ودرجات خاصة توزع بين الاحزاب.



وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح عشرات المناصب بدرجة مدراء عامين ودرجات خاصة خلال تصريف الاعمال ومناصب حساسة جدا، فضلا عن ابرام عشرات العقود ".



واوضحت :" ان تلك الدرجات الخاصة التي منحت وزعت بين الكتل والاحزاب السياسية على وفق نظام المحصاصة ، واغلبها لاشخاص اقيلوا سابقا بملفات فساد مالي او اداري او اثبتوا عدم كفاءتهم ".

