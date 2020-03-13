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الجمعة, 13 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 13 آذار 2020 11:12 ص

الكناني : المرشح لرئاسة الوزراء سيقدم الى رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل

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الكناني : المرشح لرئاسة الوزراء سيقدم الى رئيس الجمهورية الاسبوع المقبل


اعلن تحالف "الفتح"   ان اللجنة السباعية ستقدم مرشح رئاسة الوزراء لرئيس الجمهورية برهم صالح الاسبوع المقبل.

وقال النائب عن التحالف احمد  الكناني في تصريح صحفي :" ان اللجنة السباعية باشرت بجمع السير الذاتية للمرشحين لاختيار احدى الشخصيات التي تحظى بدعم الكتل السياسية "، مبينا :" ان اللجنة ستقدم مرشح رئاسة الوزراء للرئيس صالح الاسبوع المقبل للاعلان عن تكليفه ".

واضاف الكناني :" ان الكتل السياسية تدرس في الوقت الحالي عددا  من الاسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء ، وستعرض المرشح النهائي على جميع  القوى السياسية الكردية والسنية "، مبينا :" ان اللجنة لم تحسم شخصية رئيس الوزراء  المقبل حتى الآن ".
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