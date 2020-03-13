مصرف الرافدين يعلن استلام منتسبي الداخلية بطاقات الماستر وحصولهم على السلف

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، حصيلة دوائر وزارة الداخلية التي تم توطين رواتبهم على المصرف ومن ثم توزيع بطاقات الماستر كارد عليهم.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، ان”الدوائر التي تم توزيع بطاقات الماستر كارد عليها هي ( مديرية مكافحة المتفجرات وقواطعها- مديرية النجدة العامة -شرطة حماية الآثار والتراث – مكتب الوزير – مديرية شرطة السكك- المحكمة الرابعة – مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية- مديرية الشهداء )”.



واضاف، ان”الأيام المقبلة ستشهد توزيع بطاقات الماستر كارد على دوائر جديدة اخرى بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية”.

واشار الى، انه”بإمكان المنتسبين بعد استلام الراتب الشهري على البطاقة التقديم على السلف والقروض وبدون كفيل والاستفادة من الخدمات الأخرى المقدمة عبرها”.

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