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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 10:57 ص

منبيء حوي: أمطار رعدية و رياح و غبار في هذه المناطق

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توقع متنبئ جوي،الجمعة، بأن منخفضا جويا عميقا يؤثر على دولة مصر والأجزاء الشمالية الشرقية من السعودية وبلاد الشام بأمطار غزيرة ورياح عاتية او ما تم تسميته بـ “التنين”، ليدخل العراق مساء اليوم.

وقال الراصد نائل العلي في تدوينة  اليوم (13 اذار 2020)، إن “المنخفض سيدخل تدريجيا مساء اليوم الجمعة ويوم السبت وينتهي الأحد” مستدركا أنه “عند دخوله يتحول إلى منخفض عادي او اقل قوة وأقل غزارة وأقل فعالية”.

واضاف العلي أن “الأجزاء الغربية من العراق فقط ستشهد أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة تشتد على المناطق الحدودية، أما المناطق الوسطى قد تشهد بعض الزخات”، مشيرا الى أنه “بعد الظهر من يوم الجمعة، ستشمل الأمطار أقصى المناطق الشمالية”.

فيما تنبئ العلي أن يوم السبت “ستشهد المناطق الشمالية أمطارا غزيرة رعدية تشتد على اجزائها الشرقية، اما المناطق الوسطى فأن أمطارا رعدية مابين المتوسطة والغزيرة احيانا ستزداد على مناطق ديالى وواسط”.

وتابع أن “المناطق الجنوبية ستشهد أمطارا رعدية مابين المتوسطة والغزيرة أحيانا، تزداد على المناطق الجنوبية الشرقية”
واشار العلي الى أن “رياحا ترافق الحالة بنشاط وتكون الأمطار على شكل تكونات سريعة تشتد في مناطق دون أخرى، مع احتمالية نشوء عواصف ترابية، لتنتهي الحالة الأحد”.

وقال إن “الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تنشط إلى 45 كم بالساعة في المناطق الجنوبية ومناطق واسط وبعض المناطق الشمالية والغربية، مع تصاعد الغبار في بعض المناطق”.
درجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار اليوم الجمعة:
المنطقة الشمالية 18 إلى 22
المنطقة الوسطى 24 إلى 27
المنطقة الجنوبية 31 إلى 33
الفرات الأوسط.. 28 إلى 30
المنطقة الغربية 17 إلى 19
فيما نشر المتنبئ الجوي صادق عطية صورا تابعها “ناس”، اليوم (١٣ اذار ٢٠٢٠)، توضح السحب التي ترصدها الاقمار الصناعية صباح الجمعة وهي تغطي مناطق واسعة من مدن البلاد مع بداية تأثير المنخفض الجوي.

حيث اوضح أن “السحب الركامية العملاقة في غرب البلاد”.
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أخر تعديل: الجمعة، 13 آذار 2020 11:18 ص
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