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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 10:54 ص

نائب يحذر من ارتفاع الأسعار في الأسواق بعد غلق المنافذ الحدودية لمنع انتشار كورونا

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بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان الأسعار ستشهد ارتفاعا بعد اغلاق عدد من المنافذ الحدودية، لافتا الى عدم امتلاك الإمكانيات اللازمة لمكافحة الفيروس، وبالتالي تم اللجوء الى الإجراءات الوقائية ومنها إيقاف المدارس والجامعات عن الدوام كونها الحلقة الأضعف.

وقال المسعودي في تصريح لـه ، ان “”دول العالم عطلت الدوريات والمسارح والاحتفالات وحركة الطيران  خسرت 100 مليار دولار”.

وأضاف ان “المنافذ الحدودية وخاصة زرباطية والشلامجة ومندلي وغيرها، تم اغلاقها وهذا سيسبب خسائر كبيرة للعراق وايران في آن واحد”.

وبين ان “الأسعار داخل العراق ستشهد ارتفاعا بسبب فيروس كورونا وخاصة بعد اغلاق عدد من المنافذ الحدودية مع الجمهورية الإسلامية”.

وأوضح ان “الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة جاءت للحد من انتشار فيروس كورونا”، لافتا الى ان “ العراق لايمتلك المقومات التي تمتلكها الصين او كوريا لذا فأنها لجأت الى الإجراءات الوقائية واحدها المدارس والجامعات التي تعد الحركة الأضعف لانتشار الفيروس”.
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