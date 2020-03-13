وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون اليوم الجمعة أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.



وحذرت أستراليا في وقت سابق مواطنيها من أن فيروس كورونا المستجد بات من الانتشار بحيث يتعين عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج في وقت تسرع الحكومة إجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.



وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.



بلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا 184 حالة مؤكدة وعدد الوفيات 3.