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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 10:47 ص

الربيعي : اللجنة السباعية ستتجه لاخيار رئيس الوزراء المقبل من القضاة أو أستاذة الجامعات

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قال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الجمعة، ان اللجنة السباعية تواصل اجتماعاتها لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتا الى ان اللجنة قد تتوجه لاختيار رئيس لمجلس الوزراء المقبل من القضاة او احد أستاذة الجامعات.

وقال الربيعي في تصريح لـه ، ان “اللجنة السباعية تشكلت لانهاء الخلافات مابين الكتل الشيعية وتسمية شخص يقدم الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة شريطة ان لايكون تابعا لاحد الأحزاب او مرشحا من قبلها وان لايكون من ضمن الأسماء المطروحة للترشيح”.

وأضاف ان “اللجنة ستعتمد معيار الاستقلالية في تقديم المرشح الجديد من اجل يكون مطابقا لمعايير المتظاهرين”.

وبين ان “رئيس الجمهورية غير معني بتكليف أي شخصية بتشكيل الحكومة، حيث ان المعني هي الكتلة الأكبر التي يتوجب عليها ان تقدم مرشحا لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور”.

وأوضح ان “اللجنة السباعية قد تذهب باتجاه القضاة او أساتذة الجامعات لاختيار احدهم بتشكيل الحكومة وقيادة البلد للمرحلة المقبلة”.
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