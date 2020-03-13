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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 13 آذار 2020 02:41 ص

تقرير| الضربة الكبرى.. واشنطن تؤدب قطعان حزب الله وميليشيا الحشد الاجرامية بعد قصف التاجي

قصف امريكي على الحشد
ضربات عنيفة تسقط قتلى وجرحى وتصيب ايران بالذعر وتدمير مواقع ومخازن للسلاح

أكد مراقبون أن الضربة الانتقامية العنيفة التي قامت بها القوات الأمريكية ضد مواقع للحشد الشعبي الارهابي في العراق وكتائب حزب الله العراق، تأتي للرد على قصف معسكر التاجي وتجرؤ الارهابيين الصغار على مهاجمة المعسكر امس وقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.
 ولفتوا ان الضربة فيها رسالة لإيران بأن ترى القادم في حال استمر الخلط واالشحن الجماهيري والخطاب التعبوي للملالي.
وطال القصف الامريكي مناطق عدة للحشد الاجرامي ابرزها في منطقة جرف الصخر.
 وأكدت وزارة الدفاع الامريكية أن الغارات على الميليشيات في العراق استهدفت 5 مواقع معظمها مخازن للأسلحة، كما نفذت بواسطة مقاتلات حربية وليس طائرات مسيرة، واستهدفت مقار ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة واسط، وكذلك منطقة الهري التابعة لمنطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم الحدودي العراقي.
جاء ذلك، رداً على هجوم أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وعسكري بريطاني في قاعدة تقع إلى الشمال من بغداد، أكد مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق.
وقالت مصادر أن قصفاً جوياً عنيفاً استهدف مقرات حزب الله العراقي بمنطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وطال شخصيات مهمة في صفوف هذه الميليشيات.
 ويشير مراقبون ان قصف مناطق في جرف الصخر وبهذه القوة رسالة لايران وميلشياتها الارهابية بألا تتجرأ على القواعد الأمريكية مرة ثانية.
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