محلل سياسي : الحاكم المدني الاميركي قد يعود للعراق مجددا



رأى محلل سياسي :" ان الحوارات والمباحثات العقيمة ما بين الكتل السياسية قد تنتج عنها عودة للحاكم المدني الاميركي الى العراق " .



وقال المحلل امير الساعدي :" ان نقاشات الكتل السياسية ، بدت واضحة جدا انها حوارات من اجل تقاسم المغانم وفق نسب معينة، حيث ان الاتفاق على هذه النسب سيسفر عن اختيار رئيس وزراء جديد ".



واضاف الساعدي في تصريح صحفي :" ان الحوارات مازالت عقيمة وامام الكتل السياسية اقل من 5 أيام لحسم موضوع اختيار المرشح الجديد وفقا للدستور، حيث ان الصراع يدور حول المناصب والضوابط التي وضعتها اميركا لسياسييها الموجودين داخل العراق، خاصة ان المعركة انحصرت مابين البحث عن المناصب من قبل كتل معينة وبين تنفيذ الأوامر الأميركية من الكتل الأخرى المنتفعة من الوجود الاميركي".



وبين :" ان اميركا تعتبر نفسها صاحبة الفضل الأكبر على جميع السياسيين في ادخالهم للعراق عام 2003، لذا فأنها قد تعمل على استبعادهم من جديد بهدف فرض السيطرة على العراق مجددا واعادة الحاكم المدني اليه لحين المجيء بطبقة سياسية جديدة ".



ف.ا