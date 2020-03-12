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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 03:08 م

المطلبي :تحركات غير معلنة لترطيب الاجواء بين المالكي والصدر

سعد المطلبي

اكد القيادي في ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي  وجود حراك غير معلن لترطيب الاجواء بين رئيس الائتلاف نوري المالكي وزعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر.

وقال المطلبي في تصريح صحفي :" ان العديد من النواب والسياسين اكدوا خلال لقاءات خاصة وجود هذا الحراك ، ضمن مساعي رأب تصدع البيت الشيعي"،  مرجحا صحة التصريحات لكونها مهمة ولم تأت عن فراغ ولها شيء من الواقعية .

واضاف :" ان المالكي والصدر هما  ابرز زعيمين في المؤسسة السياسية الشيعية ، وان اذابة جليد الخلافات بينهما ستسهم في حل الكثير من الازمات والتصدعات التي حدثت وتحدث داخل الوسط السياسي الشيعي ".

ف.ا
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