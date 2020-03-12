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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 03:06 م

الفتح : رئيس الوزراء المقبل لن يكون من قادة الصف الاول الشيعي

احمد الاسدي

كشف تحالف "الفتح" ، عن اتفاق على عدم ترشيح  اي من قادة الصف الاول الشيعي لرئاسة الوزراء، فيما  اكد ان موضوع اختيار رئيس الوزراء القادم سيحسم قبل انتهاء المدة الدستورية.

وقال الناطق باسم التحالف النائب احمد الاسدي في تصريح متلفز:" ان الكتلة الاكبر موجودة ، لكنها جوبهت بالمخالفات الدستورية وتم الاتفاق على عدم ترشيح  اي من قادة الصف الاول الشيعي لرئاسة الوزراء "،  مبيناً :" ان المرحلة تحتاج لسياسي مستقل غير حزبي ، قوي يستطيع التعامل مع المتناقضات ".

واضاف :" ان  ملف رئيس الوزراء المقبل سيحسم قبل انتهاء المهلة الدستورية "، مشيرا الى :" ان  الرفض السني لعلاوي لم يكن مؤثرا  لو اتفق الشيعة على تمريره، لكن كانت هناك خلافات داخل الكتل الشيعية ".

ف.ا
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