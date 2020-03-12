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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 03:02 م

مجلس القضاء الاعلى ينفي نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى الانبار

مجلس القضاء الاعلى

نفى مجلس القضاء الاعلى ما يتداول  بشان نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى محافظة  الانبار.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : تلك الشائعات ‏غير صحيحة كون التحقيق مع المتهم  مستمر في محكمة تحقيق الكرخ في  بغداد.

ف.ا
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