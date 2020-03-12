مجلس القضاء الاعلى ينفي نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى الانبار



نفى مجلس القضاء الاعلى ما يتداول بشان نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى محافظة الانبار.



وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : تلك الشائعات ‏غير صحيحة كون التحقيق مع المتهم مستمر في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد.



ف.ا