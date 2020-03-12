مجلس القضاء الاعلى ينفي نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى الانبار

نفى مجلس القضاء الاعلى ما يتداول بشان نقل التحقيق الخاص بمدير عام شركة تصنيع الحبوب الى محافظة الانبار. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان : تلك الشائعات غير صحيحة كون التحقيق مع المتهم مستمر في محكمة تحقيق الكرخ في بغداد. ف.ا Copy أخبار متعلقة مجلس القضاء الأعلى ينفي نقل تحقيق مدير عام بوزارة التجارة إلى الأنبار بعد نشر صورا مسيئة لزيدان.. المحكمة الاتحادية تعتذر للقضاء القضاء يوعز بإجراء تحقيق بشأن عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة الإفراج عن 2700 معتقل من متظاهري العراق.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 475 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألف القضاء الاعلى يصدر اعماماً يخص التحقيق مع النواب المطلوبين بتهم الفساد القضاء يوجه بالقبض على المتهمين بالفساد ومنعهم من السفر