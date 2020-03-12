نجيرفان بارزاني يدين الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي





دان رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني وبشدة هجوم الليلة الماضية الذي استهدف قوات التحالف الدولي في بغداد.



وقال بارزاني : ندين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي المتواجدة في معسكر التاجي ببغداد الليلة الماضية، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من جنود التحالف الدولي.



وجدد التاكيد على أن : هذا الهجوم سابقة خطيرة تضر بمصالح العراق وتعرض الوضع في البلد للخطر، خاصة وان الإرهاب مازال يشكل تهديداً حقيقياً ولا يزال داعش يمثل تهديداً جدياً لأمن العراق والمنطقة، والقضاء علیە بحاجة إلی تعاون ودعم التحالف الدولي.



وناشد بارزاني الجهات المسؤولة بتعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء، والحؤول دون تكرار هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تؤدي إلى التوتر وتزيد الأوضاع تأزماً.



ف.ا