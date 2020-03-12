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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 02:40 م

نصيف تكشف عن تعاقدات فاسدة وتوزيع مناصب بصفقات خلال 3 اشهر من عمر حكومة تصريف الاعمال

عالية نصيف

كشفت النائبة عالية نصيف عن ان الشهور الثلاثة الماضية من عمر حكومة تصريف الأعمال شهدت أسرع التعاقدات الفاسدة وتوزيع العديد من المناصب داخل الوزارات بصفقات بين كتل سياسية وأفراد، مؤكدة أنها سلمت عددا من ملفات فساد الوزارات الى هيئة النزاهة .

وقالت في بيان اليوم ان:  الفاسدين استغلوا فترة حكومة تصريف الأعمال أبشع استغلال، من خلال الإسراع في إبرام العقود الفاسدة بمبالغ ضخمة وإفراغ الوزارات من الأموال، وهذا السباق في الفساد حصل ومازال يحصل في وزارات من بينها الدفاع والتربية والصناعة والمالية .

واضافت نصيف ان:  الفساد المالي يرافقه فساد إداري وتوزيع للمناصب والدرجات الخاصة والتعيينات بشكل مخالف للقانون بصفقات مع كتل سياسية وأفراد ومن منطلق (شيلني وأشيلك).

واشارت الى ان : الفساد يتم بأوامر إدارية، وبالإمكان مراجعة (فضائح) الأوامر الإدارية في وزارة الصناعة كنموذج على ما يحصل في الوزارات.

واوضحت نصيف :  لقد أحلنا ملفات فساد عدد من الوزارات الى هيئة النزاهة ليتم التحقيق فيها، وسنحيلها إلى الإدعاء العام بالتتابع وبالتفصيل ونعلنها للرأي العام العراقي وللقضاء، وسيتم إحالة الفاسدين إلى القضاء وفضحهم، ويكون السجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مصيرهم.

ف.ا
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