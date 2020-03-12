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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 02:37 م

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدين الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي

يونامي

ادانت  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الهجوم الصاروخي على معسكر  التاجي .

وقالت في  بيان ان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)  تدين الهجوم  الصاروخي على معسكر التاجي  مما أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات بين قوات التحالف العالمي لمكافحة تنظيم داعش .

واضاف البيان : ان هذه الهجمات المستمرة تشكل تهديدا واضحا وكبيرا لهذا البلد،  مبينا ان مخاطر العمل المارقة من قبل الجماعات المسلحة لا يزال مصدر قلق مستمر".

واوضح " ان ضبط الحد الأقصى من جميع الاطراف هو السبيل الوحيد للمضي قدما. ويجب على الحكومة العراقية أن تمارس صلاحياتها كاملة لمساءلة الجناة ومنع الهجمات المستقبل.

ف.ا
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