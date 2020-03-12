

ادانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي .



وقالت في بيان ان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدين الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي مما أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات بين قوات التحالف العالمي لمكافحة تنظيم داعش .



واضاف البيان : ان هذه الهجمات المستمرة تشكل تهديدا واضحا وكبيرا لهذا البلد، مبينا ان مخاطر العمل المارقة من قبل الجماعات المسلحة لا يزال مصدر قلق مستمر".



واوضح " ان ضبط الحد الأقصى من جميع الاطراف هو السبيل الوحيد للمضي قدما. ويجب على الحكومة العراقية أن تمارس صلاحياتها كاملة لمساءلة الجناة ومنع الهجمات المستقبل.



ف.ا