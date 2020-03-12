خبير رياضي : لايجوز معاقبة الحكم لمجرد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة



انتقد الخبير بالقانون الرياضي نزار احمد، قرار اتحاد الكرة معاقبة الحكم علي صباح ، مؤكدا انه لا يجوز معاقبة الحكم لمجرد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة.



وقال احمد في تصريح صحفي :" لا يجوز معاقبة الحكم لمجرد عدم احتسابه ركلة جزاء او احتسابه ركلة جزاء مشكوكا بصحتها ، والا لما ظل حكم واحد بلا عقوبة ".



واضاف :" ان عقوبة الحكم تتم في حال كانت الاخطاء التي ارتكبها متعمدة وبسوء نية او من اجل منفعة شخصية ، وكذلك في حالة فشله في السيطرة على مجريات المباريات ".



واوضح خبير القانون الرياضي انه :" باي حال من الاحوال لايجوز معاقبة الحكم بدون الاستماع الى وجهة نظره بخصوص هذه الاخطاء او التصرفات ".



وكان اتحاد الكرة قد اعلن معاقبة الحكم علي صباح بالايقاف لمباراتين بسبب احتسابه ركلة جزاء خاطئة لنفط الوسط امام اربيل.