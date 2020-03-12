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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 12:59 م

بلومبرج: العراق والكويت يقرران تخفيض أسعار بيع النفط الخام

النفط
 أعلنت وكالة “بلومبرغ” الامريكية ان: العراق والكويت قررا تخفيض أسعار بيع نفطهما الخام بعد يوم واحد من إعلان السعودية خفض أسعار بيع نفطها للشهر المقبل.
وذكرت الوكالة ان: تراجع أسعار الخام يهدد ميزانيات الدول النفطية التي تعتمد على عائدات التصدير كمصدر رئيسي للدخل القومي، وهو ما سيدفع هذه الدول إلى زيادة الإنتاج للمحافظة على مستوى الإيرادات.
ومن بين أسباب انخفاض أسعار النفط، إخفاق “أوبك” والمصدرين المستقلين بالاتفاق على تخفيض كميات الإمداد، وكذلك بسبب انتشار فيروس “كورونا” في دول صناعية كبرى من بينها الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وخفض العراق سعر بيع خام البصرة الخفيف إلى الدول الآسيوية بمقدار 5 دولارات للبرميل تسليم نيسان المقبل.
وكانت أرامكو قد أعلنت أمس خفض سعر بيع الخام العربي الوسيط بمقدار 6 دولارات للبرميل.
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