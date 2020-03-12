بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 12 آذار 2020
آخر الأخبار
المطلبي :تحركات غير معلنة لترطيب الاجواء بين المالكي والصدر الفتح : رئيس الوزراء المقبل لن يكون من قادة الصف الاول الشيعي مجلس القضاء الاعلى ينفي نقل التحقيق الخاص بمدير عام ‏شركة تصنيع الحبوب الى الانبار السجن ٦ سنوات لمدان استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ مالية النزاهة تضبط 12 متهماً بترويج مواد غذائية مغشوشة في نينوى نجيرفان بارزاني يدين الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي نصيف تكشف عن تعاقدات فاسدة وتوزيع مناصب بصفقات خلال 3 اشهر من عمر حكومة تصريف الاعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدين الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي خبير رياضي : لايجوز معاقبة الحكم لمجرد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة كورونا يغلق بحدود 500 مطعم ومقهى ومول تجاري في بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 12:57 م

كورونا يغلق بحدود 500 مطعم ومقهى ومول تجاري في بغداد

مول-المنصور


اعلنت دائرة صحة بغداد عن اغلاق 489 مطعما ومقهى ومولا تجاريا كاجراءات وقائية من فايروس كورونا.

وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون في تصريح صحفي :"  تم تكليف فرق الرقابة الصحية كافة بتنفيذ  اجراءات عاجلة بغلق جميع  اصناف المحلات العامة المشمولة (المولات و المطاعم والمقاهي والكازينوهات و المسابح والنوادي والمنتديات الاجتماعية ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات ) بالتعاون والتنسيق مع مفارز جهاز الامن الوطني والجهات الامنية ، اضافة لتشديد الاجراءات الرقابية على كافة اصناف المحلات العامة الخاضعه للاجازة الصحية ".

واشار سعدون  الى  انه " تم الايعاز الى  مديري الشعب الرقابية كافة باتخاذ  اجراءات عقابية بحق المخالفين ، استناداً الى  احكام  المادتين  96 و 99 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 واحالتهم للمحاكم المختصة".

ويأتي الاغلاق استجابة لقرارات خلية الازمة الحكومية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا التي امرت بغلق المراكز التجارية واماكن التجمع العامة الاخرى للحد من تفشي الفايروس.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الصحة-768x480

وزارة الصحة تدعو إلى الحيطة وتحذر من كارثة صحية لا تحمد عقباها 12 آذار 2020 02:56 م

Yemeni_family

مجلس القضاء الأعلى ينفي نقل تحقيق مدير عام بوزارة التجارة إلى الأنبار 12 آذار 2020 01:24 م

ea034863b2022d99d85b2ca63a208cf057

خبير رياضي : لايجوز معاقبة الحكم لمجرد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة 12 آذار 2020 01:01 م

النفط

بلومبرج: العراق والكويت يقرران تخفيض أسعار بيع النفط الخام 12 آذار 2020 12:59 م

b393c431-3cf8-48fe-a8f3-1071f1e67773

وزارة التربية تطالب الاتصالات بتقوية خدمة الإنترنت وتوفيرها مجاناً 12 آذار 2020 12:43 م

ذي قار

بدلا من وقف التجريف .. ناحية بذي قار تحول الاراضي الزراعية الى سكنية !! 12 آذار 2020 12:24 م

1426946968_8

الاقتصادية النيابية : البرلمان سيعيد النظر بقانون التقاعد الجديد 12 آذار 2020 12:23 م

مطار السليمانية

مطار السليمانية يوقف رحلاته الى مطاري بغداد والبصرة 12 آذار 2020 11:57 ص

التعليقات