كورونا يغلق بحدود 500 مطعم ومقهى ومول تجاري في بغداد



اعلنت دائرة صحة بغداد عن اغلاق 489 مطعما ومقهى ومولا تجاريا كاجراءات وقائية من فايروس كورونا.



وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون في تصريح صحفي :" تم تكليف فرق الرقابة الصحية كافة بتنفيذ اجراءات عاجلة بغلق جميع اصناف المحلات العامة المشمولة (المولات و المطاعم والمقاهي والكازينوهات و المسابح والنوادي والمنتديات الاجتماعية ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات ) بالتعاون والتنسيق مع مفارز جهاز الامن الوطني والجهات الامنية ، اضافة لتشديد الاجراءات الرقابية على كافة اصناف المحلات العامة الخاضعه للاجازة الصحية ".



واشار سعدون الى انه " تم الايعاز الى مديري الشعب الرقابية كافة باتخاذ اجراءات عقابية بحق المخالفين ، استناداً الى احكام المادتين 96 و 99 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 واحالتهم للمحاكم المختصة".



ويأتي الاغلاق استجابة لقرارات خلية الازمة الحكومية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا التي امرت بغلق المراكز التجارية واماكن التجمع العامة الاخرى للحد من تفشي الفايروس.