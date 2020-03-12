وزارة التربية تطالب الاتصالات بتقوية خدمة الإنترنت وتوفيرها مجاناً

دعت وزارة التربية، اليوم الخميس، وزارة الاتصالات إلى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجاناً “إن أمكن”، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إطلاق حملة التعليم الالكترونية اثر التعطيل “الاضطراري” للداوم بسبب فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان له، إن “وزيرة التربية سها خليل العلي بك دعت وزارة الاتصالات إلى تقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجاناً إن أمكن وذلك لعدم إثقال عوائل الطلاب مادياً”.

وأضاف البيان، أن “العلي بك أكدت في كتاب رسمي وجهته الى مكتب وزير الاتصالات استعداد الوزارة لإرسال فريق من قبلها للتباحث بشأن هذا الموضوع وتسهيل العمل به”.

وتابع، أن “ذلك يأتي بالتزامن مع حملة التعليم الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية بتوجيه من وزيرة التربية والتي تتضمن شرح الدروس التعليمية لطلبتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب التعطيل الاضطراري للدوام اثر انتشار فيروس كورونا في بلدنا وحفاظا على سلامة طلبتنا وتلاميذنا من انتشار الفيروس بينهم”.

وكانت خلية الأزمة قررت، يوم الجمعة المصادف 6 آذار 2020، تمديد تعطيل الدوام للجامعات والمدارس حتى الـ21 من الشهر الحالي، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ع د