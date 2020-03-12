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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 12:24 م

بدلا من وقف التجريف .. ناحية بذي قار تحول الاراضي الزراعية الى سكنية !!

ذي قار


تعتزم الادارة المحلية في قضاء الرفاعي ، التابع لمحافظة ذي قار ،  رفع الصفة الزراعية عن 4 الاف دونم لغرض لتوزيعها  اراضي سكنية  للمواطنين.

وقال قائمقام قضاء الرفاعي وكالة كاظم الطوكي في تصريح صحفي :"  ان  الحكومة المحلية والدوائر المعنية تعمل على استحصال الموافقات الرسمية لرفع الصفة الزراعية عن 4 آلاف دونم في مدينة الرفاعي لغرض توزيعها  على جميع الشرائح المشمولة بتوزيع قطع الأراضي حسب قرار رئيس الوزراء ".

واشار الى :" ان رفع الصفة الزراعية بحاجة الى موافقة وزارة الزراعة ، وهناك تنسيق مع عدد من النواب لغرض الاسراع في  ذلك "، مبينا :" ان رفع الصفة الزراعية  سيوفر اكثر من 20 الف قطعة ارض لابناء مدينة الرفاعي".

وكانت الحكومة المحلية في قضاء الرفاعي خصصت 1080 قطعة ارض سكنية لتوزيعها على المواطنين.

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