بدلا من وقف التجريف .. ناحية بذي قار تحول الاراضي الزراعية الى سكنية !!



تعتزم الادارة المحلية في قضاء الرفاعي ، التابع لمحافظة ذي قار ، رفع الصفة الزراعية عن 4 الاف دونم لغرض لتوزيعها اراضي سكنية للمواطنين.



وقال قائمقام قضاء الرفاعي وكالة كاظم الطوكي في تصريح صحفي :" ان الحكومة المحلية والدوائر المعنية تعمل على استحصال الموافقات الرسمية لرفع الصفة الزراعية عن 4 آلاف دونم في مدينة الرفاعي لغرض توزيعها على جميع الشرائح المشمولة بتوزيع قطع الأراضي حسب قرار رئيس الوزراء ".



واشار الى :" ان رفع الصفة الزراعية بحاجة الى موافقة وزارة الزراعة ، وهناك تنسيق مع عدد من النواب لغرض الاسراع في ذلك "، مبينا :" ان رفع الصفة الزراعية سيوفر اكثر من 20 الف قطعة ارض لابناء مدينة الرفاعي".



وكانت الحكومة المحلية في قضاء الرفاعي خصصت 1080 قطعة ارض سكنية لتوزيعها على المواطنين.



