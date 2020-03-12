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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 12:23 م

الاقتصادية النيابية : البرلمان سيعيد النظر بقانون التقاعد الجديد

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اعلنت  اللجنة الاقتصادية النيابية،  ان مجلس النواب سيذهب نحو اعادة النظر بقانون التقاعد الجديد بعد انهيار اسعار النفط وارتفاع عجز موازنة 2020.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان قانون التقاعد الجديد خلف مشاكل مالية كبيرة ، وهو بحاجة  الى  اعادة النظر به داخل مجلس النواب بعد انهيار اسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى  اكثر من 70 تريليون دينار " ، لافتا الى :" ان  مجلس النواب لديه نية لاعادة النظر بقانون التقاعد ".

واضافت :" ان الموظفين الجدد الذي تم توظيفهم بعد تطبيق قانون التقاعد الجديد ، لم يتسلموا رواتب منذ خمسة  اشهر، فضلا عن عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين شملت اعمارهم  بالقانون " ، مبينة :" ان  القانون بحاجة  الى تعديلات منها فقرة الاستثناء للكوادر المهمة في وزارة التعليم والصحة وبعض الاختصاصات المهمة ".

وتابعت :" ان الحكومة ملزمة باللجوء الى خبراء ماليين لتحديد السياسة المالية للبلاد بعد الانهيار النفطي وارتفاع العجز ".

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