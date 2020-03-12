الاقتصادية النيابية : البرلمان سيعيد النظر بقانون التقاعد الجديد



اعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، ان مجلس النواب سيذهب نحو اعادة النظر بقانون التقاعد الجديد بعد انهيار اسعار النفط وارتفاع عجز موازنة 2020.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان قانون التقاعد الجديد خلف مشاكل مالية كبيرة ، وهو بحاجة الى اعادة النظر به داخل مجلس النواب بعد انهيار اسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 الى اكثر من 70 تريليون دينار " ، لافتا الى :" ان مجلس النواب لديه نية لاعادة النظر بقانون التقاعد ".



واضافت :" ان الموظفين الجدد الذي تم توظيفهم بعد تطبيق قانون التقاعد الجديد ، لم يتسلموا رواتب منذ خمسة اشهر، فضلا عن عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين شملت اعمارهم بالقانون " ، مبينة :" ان القانون بحاجة الى تعديلات منها فقرة الاستثناء للكوادر المهمة في وزارة التعليم والصحة وبعض الاختصاصات المهمة ".



وتابعت :" ان الحكومة ملزمة باللجوء الى خبراء ماليين لتحديد السياسة المالية للبلاد بعد الانهيار النفطي وارتفاع العجز ".