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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 12:20 م

سائرون : اللجنة السباعية لم تتوصل لحد الان لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء

بدر الزيادي


بين النائب عن تحالف "سائرون" بدر الزيادي  ان اللجنة السباعية التي شكلت مؤخرا لم تتوصل لغاية الان لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الوزراء، لافتا الى :" ان اللجنة ستجري زيارات رسمية للقوى السنية والكردية لاشراكها في اختيار شخصية غير جدلية ".

وقال الزيادي في تصريح  صحفي :" ان كثرة المرشحين ، تضع صعوبة  امام  اللجنة لاختيار احدى الشخصيات خلال الفترة الحالية ".

واكد :" ان الامر يتطلب مزيدا من الوقت ، ربما يتعدى المدة الدستورية لتفادي الاخطاء السابقة ".

واضاف  الزيادي :" ان الوقت بدأ يضيق ، وعلى الكتل السياسية ان تتفق باسرع وقت على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء يقدم الى رئيس الجمهورية ".

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