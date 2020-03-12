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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 12:18 م

المسعودي : عقبات مهمة تعترض مهمة لجنة التعديلات الدستورية

رياض المسعودي


اعلن  النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن انجاز  اللجنة التي شكلها البرلمان لتعديل الدستور ، 126 مادة،  مبينا :" ان العقبة الاساسية امام اللجنة تكمن بـ 15 مادة حاكمة تحتاج الى توافق سياسي ".

وقال المسعودي في تصريح  صحفي :" ان  لجنة التعديلات الدستورية مستمرة في عملها ، وقد انجزت بحدود 126 مادة ، بينها اجري عليها تعديل ومواد اخرى ابقيت كما هي ".

واضاف :" ان اللجنة امامها عقبات مهمة ،  منها  ان بعض المواد  لا يمكن اجراء تعديل  عليها  الا بعد موافقة الاقليم ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، وقد اطلق عليها مواد حاكمة او حمراء ، وهذه المواد بحدود 15 مادة من بينها شكل النظام وعدد الناخبين لكل نائب ومجلس الاتحاد وكذلك المادة 140 التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها ".

واوضح المسعودي :" ان استكمال التعديلات الدستورية لن يتم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة وسيرحل التصويت على التعديلات الى ما بعد الانتخابات المبكرة ".

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