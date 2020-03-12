المسعودي : عقبات مهمة تعترض مهمة لجنة التعديلات الدستورية



اعلن النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي عن انجاز اللجنة التي شكلها البرلمان لتعديل الدستور ، 126 مادة، مبينا :" ان العقبة الاساسية امام اللجنة تكمن بـ 15 مادة حاكمة تحتاج الى توافق سياسي ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان لجنة التعديلات الدستورية مستمرة في عملها ، وقد انجزت بحدود 126 مادة ، بينها اجري عليها تعديل ومواد اخرى ابقيت كما هي ".



واضاف :" ان اللجنة امامها عقبات مهمة ، منها ان بعض المواد لا يمكن اجراء تعديل عليها الا بعد موافقة الاقليم ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، وقد اطلق عليها مواد حاكمة او حمراء ، وهذه المواد بحدود 15 مادة من بينها شكل النظام وعدد الناخبين لكل نائب ومجلس الاتحاد وكذلك المادة 140 التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها ".



واوضح المسعودي :" ان استكمال التعديلات الدستورية لن يتم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة وسيرحل التصويت على التعديلات الى ما بعد الانتخابات المبكرة ".