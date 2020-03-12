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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 11:52 ص

البنك المركزي: إجراءات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار

البنك المركزي العراقي

اصدر البنك المركزي  ، اليوم الخميس، تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار.
وقال البنك في بيان له  انه “بهدف تحريك عجلة الاقتصاد العراقي ودعم المشاريع الإنتاجية صدرت من هذا البنك تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون دينار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
واوضح البنك ان “أبرز ما تضمنته التعليمات أن تصبح مدة التمويل 10 سنوات كحدٍ أقصى، وأن لاتزيد مدة الإمهال عن 3 سنوات، فيما ستكون فائدة البنك المركزي 2% سنوياً متناقصة وتحسب من تاريخ نزول المبلغ في حساب المصرف”، مبينا ان “تسديدها سيكون ضمن القسط الشهري المستقطع من المصرف، أما فائدة المصرف “صاحب التمويل” فستكون 2% سنوياً كحدٍ أقصى”.
ووجه البنك في “تعليماته عدم السماح بتمويل المشروع الذي تم تمويله سابقاً من المبادرة ذاتها حيث يخضع تحديد مدة الإقراض والإمهال اعتماداً على دراسة الجدوى المقدّمة ورأي اللجنة المعنية بهذا النوع من التمويل”.
وشدد البنك على وجوب أن “تتضمن الدراسة الائتمانية للمصرف جميع العمولات الإدارية التي يستوفيها المصرف من الزبون والمدرجة في لائحة عمولات المصرف ابتداءً من تاريخ فتح الحساب ولغاية منح التمويل له مع الأخذ بالحسبان أن تكون لمرة واحدة طيلة مدة التمويل وللجنة الحق في تخفيض المبالغ منها”.
وكان البنك المركزي  قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

ع د

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