ضبط 12متهماً بترويج مواد غذائية مغشوشة في نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين؛ لقيامهم بالاحتيال، وترويج مواد غذائية مغشوشة.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العمليات التي نفذتها ملاكات مديرية تحقيق نينوى، إلى أن فريق العمل الأول الذي انتقل إلى منطقة الفاروق في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، تمكن من ضبط ستة متهمين يقومون بنقل مادة الرز من مخيمات النازحين ووكلاء المواد الغذائية إلى أحد الگراجات في المنطقة الذي اتخذوه معملاً “غير مُرخَّص”؛ لغربلة وتزييت الرز وإعادة تعبئته وطرحه في الأسواق على أنه مستورد.

وأضافت إن فريق عمل آخر تمكَّن في عملية منفصلة من ضبط خمسة متهمين في حي التأميم بالجانب الأيسر من المدينة يقومون بتعبئة الرز والعدس في أكياس أخرى للتمويه ويُطرَحُ في الأسواق بعدِّه مُستورداً، لافتةً إلى أن العملية التي كانت تتمُّ في أحد المحلات أسفرت عن ضبط عجلة محملة بالرز والعدس.

وفي عمليةٍ ثالثةٍ، قامت ملاكات مديرية تحقيق نينوى بضبط صاحب محل في منطقة الفيصلية في الجانب الأيسر في الموصل , لقيامه بتوريد أكياس فارغة تحمل علامات مادة رز مستورد إلى أصحاب معامل غير مُرخَّصة , لإعادة تعبئة الرز الذي يتمُّ جلبه من مخيمات النازحين ووكلاء المواد الغذائية، وبيعه على أنه رزٌ مُستوردٌ “.

وبيَّـنت الدائرة أنه تم تنظَّـيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليات التي تمَّت , بناءً على مذكرات قضائية، وعرضها بصحبة المُتَّهمين الــ(12) على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (9/ أولاً) بدلالة المادة (10/ أولاً) من قانون حماية المستهلك”.