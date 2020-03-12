نائب عن سائرون: ليس شرطا أن تشارك جميع القوى السياسية بعملية اختيار المرحلة المقبلة

أعلنت كتلة سائرون، اليوم الخميس، توافقها مع تحالف النصر بشأن آليّة إختيار رئيس الوزراء.

وقال النائب عن كتلة سائرون ستار العتابي، إن”معايير اختيار رئيس الوزراء حددتها المرجعية والشعب، ولا يمكن للكتل السياسية أن تستبد في رأيها”.

وأوضح أن”الخلافات بين الكتل ما زالت مستمرة”، لافتاً إلى أن”هناك توافقاً بين كتلة سائرون وتحالف النصر لإختيار رئيس الوزراء، وإيجاد حكومة مستقلة”.

وأضاف أنه”ليس بالضرورة أن تكون جميع القوى السياسية مشاركة بعملية إختيار المرحلة المقبلة، لا سيما أن توقيتات دستورية تحكم عمل مجلس النواب”.