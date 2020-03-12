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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 11:29 ص

السجن ٦ سنوات لمدان استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ مالية

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 قضت محكمة جنايات النجف بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ ‏مالية بمحافظة النجف الاشرف.‏
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى إن: محكمة جنايات ‏النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة ‏الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير ‏حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه ‏المبلغ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف ‏سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته.
واضاف ان : الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام ‏المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.

ع د

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