السجن ٦ سنوات لمدان استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ مالية

قضت محكمة جنايات النجف بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة ‏استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ ‏مالية بمحافظة النجف الاشرف.‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى إن: محكمة جنايات ‏النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة ‏الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير ‏حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه ‏المبلغ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف ‏سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته.

واضاف ان : الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام ‏المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.

ع د