السجن ٦ سنوات لمدان استغل وظيفته للاستيلاء على مبالغ مالية

قضت محكمة جنايات النجف بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة استغلال وظيفته (معتمد) في دائرة الحماية الاجتماعية للاستيلاء على مبالغ مالية بمحافظة النجف الاشرف.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى إن: محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان اقدم على استغلال وظيفته بصفته (معتمد) لدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الاشرف بعدما قام بالاستيلاء بغير حق على مبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار والاحتفاظ بذلك لنفسه بعد استلامه المبلغ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاجور صرف سلفة (الدعم اللوجستي) لدائرته.
واضاف ان : الحكم بالسجن لمدة ستة اعوام بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.
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