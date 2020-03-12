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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 11:24 ص

ترامب يحظر السفر الى اوروبا بسبب وباء كورونا

الرئيس ترامب

أعلن الرئيس دونالد ترامب حظرا على السفر من والى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب في خطاب الى الأميركيين "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا الى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة , القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

واستثنى ترامب بريطانيا من الحظر، اذ قال ان هذا القرار "لا ينطبق على المملكة المتحدة".

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين اوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

ودعا ترامب في كلمته الكونغرس الى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات".

وقال "أدعو الكونغرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين. آمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة".

ولفت الى انه سيطلب من وزارة الخزانة ان تضع تسهيلات على دفع الضرائب "لبعض الاشخاص والأعمال التي تأثرت سلبيا" جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي".

وأعلن البيت الأبيض ان ترامب ألغى رحلة كانت مقررة الى كولورادو ونيفادا بدافع "الحذر.

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