نائب سابق :استمرار انخفاض اسعار النفط سيولد ازمة اقتصادية حقيقية في العراق

قال النائب السابق في اللجنة المالية، رحيم الدراجي، ان استمرار انخفاض اسعار النفط سيولد ازمة اقتصادية حقيقية في العراق في ظل وجود الفساد المستشري بدوائر الدولة وسوء الادارة، لافتا الى ان الحكومة باستطاعتها تجنب الازمة من خلال ضغط النفقات غير الضرورية.



واضاف الدراجي”: ان هناك 11 حقلا في الموازنة يقدر بـ 36 مليار دولار غير ضرورية ويمكن ضغطها او الغاؤها، بالاضافة الى التخصيصات الاستثمارية التي اغلبها تذهب للشركات التابعة لأحزاب السلطة، فيمكن ايضا الغاؤها في هذا العام.



واشار الى: ان الشركات النفطية قد اطلق لها العنان، فهي تقوم بعمليات زيادة الانتاج، إلا ان الانتاج المتحقق غير قادر العراق على بيعه في الاسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة، لكن الشركات تأخذ فائدة عن كل برميل اضافي ينتج، بالاضافة الى اجور خدماتهم. مبينا: ان تخصيصات جولات التراخيص في الموازنة تقدر بـ 12 مليار دولار.



واكد وجود فضائيين في الدولة تصرف لهم رواتب يقدرون بـ 750 الف فضائي، بالاضافة الى الاسماء الوهمية المسجلة بشبكات الرعاية الاجتماعية. مبينا: انه في حال القضاء على الفساد والفضائيين يمكن توفير اموال كبيرة للدولة.