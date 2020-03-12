بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 12 آذار 2020
آخر الأخبار
ترامب يحظر السفر الى اوروبا بسبب وباء كورونا الحلبوسي يبحث مع السفير الاردني العلاقات الثنائية المحلاوي يحمل قوى السلطة والقرار السياسي مسؤولية الاخفاق في ادارة البلد نائب سابق :استمرار انخفاض اسعار النفط سيولد ازمة اقتصادية حقيقية في العراق اللجنة المالية النيابية: لا مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين متظاهرون في العمارة يحرقون مقر ميليشيا العصائب الحلبوسي يدين قصف قاعدة التاجي بومبيو : الهجوم على قاعدة التاجي لن يتم التسامح معه رئاسة الجمهورية تؤكد ضرورة اجراء التحقيقات بشان الاعتداء على قاعدة التاجي عبدالمهدي يوجه بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على استهداف معسكر التاجي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 11:16 ص

اللجنة المالية النيابية: لا مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين

رواتب

اكدت اللجنة المالية النيابية   انه لا مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، .


وقال  عضو اللجنة ، النائب عبد الهادي السعداوي،  ان انخفاض اسعار النفط لن يستمر طويلا. مؤكدا: انه في حال توصلت دول الاعضاء بمنظمة اوبك الى حلول فستسقر اسعار النفط..


واضاف: ان الموازنة الاتحادية العامة تشير الى وجود عجز مالي يصل الى 50 تريليون دينار، وهذا الرقم كبير جدا، بسبب السياسة المالية المتخذة من قبل الحكومة وتصرفات وزير المالية غير القانونية. لافتا الى: ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل كامل، ولن تتأثر بتقلبات اسعار النفط او بالازمة المالية.

واشار الى: ان اللجنة المالية حريصة على ان تكون رواتب الموظفين والمتقاعدين خطوطا حمراء.
بدوره، اكد  عضو  اللجنة، احمد حمة رشيد، ان النفقات الواجبة التسديد للحكومة في الموازنة تقدر بـ 70 مليار دولار، لافتا الى ان الايرادات المالية على وفق سعر النفط الحالي لا تتجاوز 50 مليار دولار.


وقال رشيد”: ان العراق يحتاج الى نفقات واجبة التسديد لهذا العام، وهي 40 مليار دولار للرواتب، و12 مليار دولار لدفع القروض، و11 مليار دولار لجولات التراخيص، فضلا عن ملياري دولار للبطاقة التموينية، و5 مليارات دولار لتيسير عمل الحكومة. لافتا الى: ان المجموع يصل الى 70 مليار دولار.

واضاف: ان الايرادات المالية على وفق اسعار النفط الحالية لا تتجاوز الـ 50 مليار دولار، ما يعني وجود عجز حقيقي يتجاوز الـ 20 مليار دولار.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
c0107418-cba7-4b5b-8fa7-26ef0e8b989e_16x9_1200x676

متظاهرون في العمارة يحرقون مقر ميليشيا العصائب 12 آذار 2020 11:13 ص

أمانة بغداد

أمانة بغداد تباشر بإستخدام تجريبي لاغطية منهولات ومشبكات امطار غير قابلة للسرقة 11 آذار 2020 03:29 م

افتتاح طريق غربي بغداد

أمانة بغداد: فتح طريق مغلق منذ سنة 2003 جنوب العاصمة 11 آذار 2020 01:49 م

دولار-696x435

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 آذار 2020 12:04 م

Yemeni_family

العتبة الحسينية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة للمرة الثانية بسبب كورونا 11 آذار 2020 12:00 م

كورونا

التميمي: الإصابة الأخيرة في البصرة بفيروس كورونا كانت لمواطن عاد مؤخراً من إيران 11 آذار 2020 11:49 ص

كورونا

حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء 11 آذار 2020 11:36 ص

النفط

وزارة اليترول تتخذ هذه الإجراءات لتدارك انهيار أسعار النفط عالميا 11 آذار 2020 11:32 ص

التعليقات