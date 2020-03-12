اللجنة المالية النيابية: لا مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين

اكدت اللجنة المالية النيابية انه لا مساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، .



وقال عضو اللجنة ، النائب عبد الهادي السعداوي، ان انخفاض اسعار النفط لن يستمر طويلا. مؤكدا: انه في حال توصلت دول الاعضاء بمنظمة اوبك الى حلول فستسقر اسعار النفط..



واضاف: ان الموازنة الاتحادية العامة تشير الى وجود عجز مالي يصل الى 50 تريليون دينار، وهذا الرقم كبير جدا، بسبب السياسة المالية المتخذة من قبل الحكومة وتصرفات وزير المالية غير القانونية. لافتا الى: ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل كامل، ولن تتأثر بتقلبات اسعار النفط او بالازمة المالية.



واشار الى: ان اللجنة المالية حريصة على ان تكون رواتب الموظفين والمتقاعدين خطوطا حمراء.

بدوره، اكد عضو اللجنة، احمد حمة رشيد، ان النفقات الواجبة التسديد للحكومة في الموازنة تقدر بـ 70 مليار دولار، لافتا الى ان الايرادات المالية على وفق سعر النفط الحالي لا تتجاوز 50 مليار دولار.



وقال رشيد”: ان العراق يحتاج الى نفقات واجبة التسديد لهذا العام، وهي 40 مليار دولار للرواتب، و12 مليار دولار لدفع القروض، و11 مليار دولار لجولات التراخيص، فضلا عن ملياري دولار للبطاقة التموينية، و5 مليارات دولار لتيسير عمل الحكومة. لافتا الى: ان المجموع يصل الى 70 مليار دولار.

واضاف: ان الايرادات المالية على وفق اسعار النفط الحالية لا تتجاوز الـ 50 مليار دولار، ما يعني وجود عجز حقيقي يتجاوز الـ 20 مليار دولار.