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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 11:04 ص

الحلبوسي يدين قصف قاعدة التاجي

الحلبوسي

دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قصف قاعدة التاجي العسكرية   بصواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي، التي تتواجد بطلب الحكومة العراقية وموافقتها؛ لتدريب القوات الأمنية العراقية، وتقديم الدعم والإسناد في محاربة داعش الإرهابي وملاحقة فلوله.

ودعا  الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه أي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة وملاحقتها ومحاسبتها، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات هي استهداف لأمن العراق وسلامة أراضيه.

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