رئاسة الجمهورية تؤكد ضرورة اجراء التحقيقات بشان الاعتداء على قاعدة التاجي



اكدت رئاسة الجمهورية، ضرورة اجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفيات الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية و تعقب العناصر المسؤولة عنه.



وادانت الرئاسة في بيان" الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي ادى الى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ لعددٍ من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".



واضافت" ان هذا الاعتداء هو استهداف للعراق و أمنه، و نؤكد ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته و تعقب العناصر المسؤولة عنه".



وتابعت" اننا اذ نقدم التعزية لاسر الضحايا وذويهم ودولهم، فاننا ندعو جميع الجهات الى ضبط النفس والتهدئة وتمكين الحكومة العراقية من القيام بواجباتها الامنية والسيادية".