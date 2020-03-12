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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 آذار 2020 10:50 ص

عبدالمهدي يوجه بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على استهداف معسكر التاجي

عبد المهدي

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري  لمعرفة  الجهات التي  اقدمت على  استهداف معسكر التاجي،  وملاحقتها والقاء  القبض عليها  وتقديمها للقضاء ، مهما كانت الجهة.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان" ان معسكر التاجي تعرض مساء  امس الى  هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف ".

 واضافت :" ان  هذا  الهجوم  يعد تحديا  امنيا  خطيرا  جدًا  وعملًا عدائيًا ، وعليه وجه   رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوريً  لمعرفة  الجهات التي  اقدمت على  هذا العمل العدائي والخطير   وملاحقتها والقاء  القبض عليها  وتقديمها للقضاء ، مهما كانت الجهة".

 ودعت القيادة،  المواطنين الى  الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل، مؤكدة  انها اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

 وشددت على :" ان  قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر، وأنها قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال".

وأشارت إلى  ان مثل هذه الاعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الاوضاع في العراق.

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