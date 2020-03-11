تكتل شيعي جديد نواته تحالفا العامري والمالكي



اعلن النائب عن تحالف البناء علي الغانمي:" ان هناك حراكا يجري الان لايجاد تكتل شيعي جديد من اجل انهاء ازمة الحكومة"، لافتا الى :" ان الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي ، سيكونان نواة هذا التكتل الجديد".



وقال الغانمي في تصريح متلفز :" هناك حراك مستمر لايجاد تكتل شيعي جديد ، خاصة ان الجميع ادرك ضرورة اعادة تشكيل البيت الشيعي، كما ان هناك مفاوضات لانضمام مكونات اخرى لهذا التكتل ".



واضاف :" ان التكتل الشيعي الجديد مفتوح على جميع المكونات الاخرى ، والفتح ودولة القانون سيكونان نواة هذا التكتل، كما ان هناك مفاوضات مع سائرون لنسيان خلافات الماضي".



وبين :" ان تحالف الحلبوسي " اتحاد القوى " ابدى استعداده للتعاون مع اي اتفاق شيعي جديد من اجل انهاء الازمة الراهنة وقيادة البلد الى بر الامان ".



ف.ا