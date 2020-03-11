بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 آذار 2020
آخر الأخبار
الشابندر: عبد المهدي باع العراق للميلشيات الاتحاد الوطني : لاجديد في ملف تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة الشبكي: اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته داخل البرلمان مسألة معقدة جداً تكتل شيعي جديد نواته تحالفا العامري والمالكي أمانة بغداد تباشر بإستخدام تجريبي لاغطية منهولات ومشبكات امطار غير قابلة للسرقة صحة السليمانية تدعو المواطنين الى البقاء في منازلهم قدر الامكان نائب كردي للطبقة السياسية: لا تحكموا العراق باستخدام العنف الحبس ثلاث سنوات لموظفة في التسجيل العقاري لتزويرها أوراقا لعقار عائد لأحد أزلام النظام السابق نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن جمعية نسوية :1905 حالة عنف ضد النساء في كركوك خلال العام الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 آذار 2020 03:40 م

تكتل شيعي جديد نواته تحالفا العامري والمالكي

علي الغانمي

اعلن النائب عن تحالف البناء علي الغانمي:"  ان هناك حراكا  يجري الان لايجاد تكتل شيعي جديد من اجل انهاء ازمة الحكومة"، لافتا الى :" ان الفتح   بزعامة هادي العامري  ودولة القانون بزعامة نوري المالكي ،  سيكونان نواة هذا التكتل الجديد".

وقال الغانمي في تصريح متلفز :" هناك حراك مستمر لايجاد تكتل شيعي جديد ، خاصة ان الجميع ادرك ضرورة اعادة تشكيل البيت الشيعي، كما ان هناك مفاوضات لانضمام مكونات اخرى لهذا التكتل ".

واضاف :" ان التكتل الشيعي الجديد مفتوح على جميع المكونات الاخرى ، والفتح ودولة القانون سيكونان نواة هذا التكتل، كما ان هناك مفاوضات مع سائرون لنسيان خلافات الماضي".

وبين :" ان تحالف الحلبوسي " اتحاد القوى " ابدى استعداده للتعاون مع اي اتفاق شيعي جديد من اجل انهاء الازمة الراهنة وقيادة البلد الى بر الامان ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الماس فاضل

الاتحاد الوطني : لاجديد في ملف تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة 11 آذار 2020 03:47 م

قصي عباس الشبكي

الشبكي: اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته داخل البرلمان مسألة معقدة جداً 11 آذار 2020 03:41 م

حسين سعيد عرب

نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن 11 آذار 2020 03:17 م

المحكمة الاتحادية

بعد نشر صورا مسيئة لزيدان.. المحكمة الاتحادية تعتذر للقضاء 11 آذار 2020 03:09 م

النزاهة

النزاهة تضبط مدير كهرباء حمام العليل متلبسا باختلاس اموال الدولة 11 آذار 2020 03:07 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

نائبة تحمل حكومة عبدالمهدي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد 11 آذار 2020 03:02 م

عادل عبد المهدي

الكشف عن اتفاق قادة شيعة على ابقاء عبد المهدي في منصبه لحين اجراء انتخابات جديدة 11 آذار 2020 02:59 م

أثيل النجيفي

اثيل النجيفي : الكل في العراق ينهب من واردات النفط 11 آذار 2020 02:56 م

التعليقات