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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 آذار 2020 03:22 م

صحة السليمانية تدعو المواطنين الى البقاء في منازلهم قدر الامكان

صحة السليمانية


دعا  المدير العام لصحة السليمانية المواطنين الى البقاء في منازلهم قدر الامكان.

وقال الدكتور صباح نصر الدين خلال رسالة وجهها الى المواطنين على صفحته في موقع فسيبوك: لا تخافوا من كورونا لكن عليكم الحذر وتنفيذ التعليمات الصحية، وابقوا في منازلكم قدر الامكان واغلسوا ايديكم باستمرار".

وأضاف "وفقا للمعلومات الجديدة فإن فترة العزل الصحي قد ازدادت في العالم والاشخاص الذين ينهون فترة العزل الصحي بسلام عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية لمدة 10 ايام اخرى، واذا لزم الامر سيتم استدعاء هؤلاء الاشخاص لاجراء فحوصات اضافية لهم".

ف.ا
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