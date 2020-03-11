نائب كردي للطبقة السياسية: لا تحكموا العراق باستخدام العنف

طالب النائب الكردي، سركوت شمس الدين، النواب من المحافظات الوسطى والجنوبية، بأن لا يحكموا العراق باستخدام العنف.



وقال شمس الدين في تغريدة على "تويتر"، يجب أن يتعلم إخواننا في الجنوب من أخطاء صدام، لا يمكنكم تحكموا العراق باستخدام العنف، مباشر او عن طريق عصابات".



وأضاف أن "كسب الجمهور يتم من خلال إعادة بناء البلد وتعزيز السلام".



وخاطب الساسة قائلاً: "أنتم مسؤولون أمام الناس عن معظم الأزمة لأنكم أغلبية وبإمكانكم ان تحكموا بشكل أفضل ولديكم فرصة ذهبية لا تضيعوها".

