جمعية نسوية :1905 حالة عنف ضد النساء في كركوك خلال العام الماضي



اعلنت جميعة الأمل العراقية في محافظة كركوك عن تسجيل اكثر من الف و900 حالة عنف ضد المرأة في المحافظة خلال العام الماضي .



وقالت سرود أحمد مسؤولة فرع جمعية الأمل العراقية في كركوك في بيان ,ان 1905حالة عنف ضد النساء تم تسجيلها في المحافظة خلال العام 2019.. مؤكدة ان النساء يتعرضن للعنف الجسدي، والجنسي و النفسي وتحتل كركوك المرتبة الأولى على مستوى العراق في عدد حالات الانتحار و محاولات الانتحار.



وطالبت بتعيين النساء الكفوءات، و فتح دورات خاصة لتأهيل النساء في كركوك كمنتسبات في سلك الشرطة أو كضابطات أو محققات، بالاضافة الى تخصيص ملاذات للنساء الهاربات من العنف الأسري.



ودعت الى وضع خطط لمواجهة دوافع الانتحار بين النساء، اضافة الى العمل على تحسين ظروفهن المعيشية عن طريق منحهن القروض التي تمكنهن من العيش بامان.



ف.ا