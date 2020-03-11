بعد نشر صورا مسيئة لزيدان.. المحكمة الاتحادية تعتذر للقضاء

قدمت المحكمة الاتحادية، اعتذارها الى مجلس القضاء الأعلى، بسبب بعض "التصرفات الشخصية"، وذلك بعد نشر صور مسيئة لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وذكرت المحكمة في بيان، أن "المحكمة الاتحادية، تود ان تقدم اعتذارها الى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز والى شهداء العراق ورموزه الدينية".

وأضافت "مع التأكيد ان هذه التصرفات لا تمثل وجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا".

هذا ولم تخض المحكمة الاتحادية في اعتذارها بطبيعية الاعتذار.