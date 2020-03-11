بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 آذار 2020
آخر الأخبار
الشابندر: عبد المهدي باع العراق للميلشيات الاتحاد الوطني : لاجديد في ملف تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة الشبكي: اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته داخل البرلمان مسألة معقدة جداً تكتل شيعي جديد نواته تحالفا العامري والمالكي أمانة بغداد تباشر بإستخدام تجريبي لاغطية منهولات ومشبكات امطار غير قابلة للسرقة صحة السليمانية تدعو المواطنين الى البقاء في منازلهم قدر الامكان نائب كردي للطبقة السياسية: لا تحكموا العراق باستخدام العنف الحبس ثلاث سنوات لموظفة في التسجيل العقاري لتزويرها أوراقا لعقار عائد لأحد أزلام النظام السابق نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن جمعية نسوية :1905 حالة عنف ضد النساء في كركوك خلال العام الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 آذار 2020 03:07 م

النزاهة تضبط مدير كهرباء حمام العليل متلبسا باختلاس اموال الدولة

النزاهة


اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة  النزاهة الاتحادية عن ضبط مدير كهرباء حمام العليل متلبسا باختلاس اموال الدولة، مبينة انه اقدم  على نقل مواد عائدة للدولة  الى دار  احد  اقربائه بصورة مخالفة للقانون.

واشارت الدائرة في بيان إلى تنفيذها عمليتي ضبط بموجب مذكرتي ضبط  قضائيتين، اذ تمكن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، من ضبط مدير كهرباء حمام العليل ومسؤول المخازن فيها؛ لقيامهما بنقل مواد كهربائية تابعة لدائرة الكهرباء وايداعها في دار والد مدير الدائرة، موضحة :" ان العملية تمَّت خارج السياقات القانونية وبدون مستندات ادخال واخراج مخزني ".

واضافت :" ان ملاكات المديرية تمكَّنت في عملية منفصلة من ضبط مسؤول الصيانة في الدائرة بعد ان قام بنقل مواد كهربائية عائدة للدائرة، وايداعها في محال تعود لمديرية بلدية حمام العليل، بدون علم وموافقة دائرة البلدية، فضلا عن أنها تمَّت بدون مستندات ادخال واخراج مخزني ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الماس فاضل

الاتحاد الوطني : لاجديد في ملف تسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة 11 آذار 2020 03:47 م

قصي عباس الشبكي

الشبكي: اختيار رئيس وزراء جديد وتمرير كابينته داخل البرلمان مسألة معقدة جداً 11 آذار 2020 03:41 م

علي الغانمي

تكتل شيعي جديد نواته تحالفا العامري والمالكي 11 آذار 2020 03:40 م

حسين سعيد عرب

نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن 11 آذار 2020 03:17 م

المحكمة الاتحادية

بعد نشر صورا مسيئة لزيدان.. المحكمة الاتحادية تعتذر للقضاء 11 آذار 2020 03:09 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

نائبة تحمل حكومة عبدالمهدي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد 11 آذار 2020 03:02 م

عادل عبد المهدي

الكشف عن اتفاق قادة شيعة على ابقاء عبد المهدي في منصبه لحين اجراء انتخابات جديدة 11 آذار 2020 02:59 م

أثيل النجيفي

اثيل النجيفي : الكل في العراق ينهب من واردات النفط 11 آذار 2020 02:56 م

التعليقات