النزاهة تضبط مدير كهرباء حمام العليل متلبسا باختلاس اموال الدولة





اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مدير كهرباء حمام العليل متلبسا باختلاس اموال الدولة، مبينة انه اقدم على نقل مواد عائدة للدولة الى دار احد اقربائه بصورة مخالفة للقانون.



واشارت الدائرة في بيان إلى تنفيذها عمليتي ضبط بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، اذ تمكن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، من ضبط مدير كهرباء حمام العليل ومسؤول المخازن فيها؛ لقيامهما بنقل مواد كهربائية تابعة لدائرة الكهرباء وايداعها في دار والد مدير الدائرة، موضحة :" ان العملية تمَّت خارج السياقات القانونية وبدون مستندات ادخال واخراج مخزني ".



واضافت :" ان ملاكات المديرية تمكَّنت في عملية منفصلة من ضبط مسؤول الصيانة في الدائرة بعد ان قام بنقل مواد كهربائية عائدة للدائرة، وايداعها في محال تعود لمديرية بلدية حمام العليل، بدون علم وموافقة دائرة البلدية، فضلا عن أنها تمَّت بدون مستندات ادخال واخراج مخزني ".



ف.ا