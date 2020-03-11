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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 آذار 2020 03:02 م

نائبة تحمل حكومة عبدالمهدي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر


حملت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب ندى شاكر جودت، ، حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط.

وقالت جودت في تصريح صحفي، إن "وصول العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي، يأتي بسبب حكومة عادل عبدالمهدي"، مبينة أن "تشكيلة الحكومة كانت غير صحيحة منذ البداية، وجاءت بوزراء ليسوا من اصحاب الاختصاص.

وأضافت جودت، أن "وضع العراق كان بحاجة الى شخصية وطنية مهنية قادرة على النهوض بعملها في الوزارة، لكن الشخصيات الوزارية بحكومة عبد المهدي لم تقدم شيئا للبلد، واصبح العراق على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب الحكومة التي لم تهيئ خططاً لهكذا ظروف اقتصادية عالمية.

 

ف.ا

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