الكشف عن اتفاق قادة شيعة على ابقاء عبد المهدي في منصبه لحين اجراء انتخابات جديدة





كشف مصدر بتحالف الفتح الذي يراسه هادي العامري عن اتفاق بين قادة شيعة على ابقاء رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه لحين اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.



وقال المصدر ، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عقدا اجتماعا مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تأليفها.



وأضاف المصدر، أن "الاجتماع توصل إلى اتفاق مبدئي على الابقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الجاري.



ف.ا