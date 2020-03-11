ثوار كربلاء يتعرضون للاغتصاب بأوامر من قادة المليشيات الإرهابية والحكومة لإرعاب أهل المدينة الثائرة ضد للنفوذ الايراني

لم تتوقف الانتهاكات ضد المدنيين العراقيين من قتل وخطف وتهجير واغتصاب سواء من مليشيات «الحشد الشعبي» أوغيرها من الميليشيات الإيرانية خاصة في المدينة المقدسة كربلاء .



وأكد تقرير حقوقي أن ميليشيات «الحشد الشعبي» وغيره من الميليشيات الإيرانية في العراق تستهدف سكان المدينة المقدسة وثوار كربلاء حيث يتعرضون للاغتصاب باوامر من قادة المليشيات الارهابية والحكومة ،لإرعاب أهل المدينة الثائرة ضد للنفوذ الايراني وابتزاز عوائل .

ولفت التقرير إلى أن المليشيات الإيرانية الموالية للحكومة العراقية ارتكبت جرائم حرب وتطهير عرقي ضد أهالى كربلاء وقامت بالتنكيل بالثوار وتعذيبهم واغتصابهم في العديد من المناطق كما نفذت عمليات إخفاء قسري في حق النشطاء والثائرين .

و أشار تقرير نشرته وكالة «رويترز» إلى أن عناصر من الميليشيات الإيرانية مسؤولة عن اختطاف وقتل العشرات في بلدات تقع وسط العراق، إضافة إلى هدم منازل ومتاجر ومساجد.

وطبقاً لصحيفة «هافينجتون بوست» الأميركية فإن مليشيات مثل «فيلق بدر»، و»عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله»، نفذت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مدينة كربلاء المقدسة من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية .

وأشارت إلى أن حالة حقوق الإنسان في العراق تواصل التدهور

وفي السياق نفسه، حذر التقرير السنوي لمركز «كارنيجي» الأميركي للشرق الأوسط من تصاعد العمليات العصابية التى تقوم بها ميليشيات إيران التى ترسخ العرقية والطائفية في العراق ما سيجعل فكرة «الهوية العراقية» في موضع شكّ.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الصراع ساعد ذلك في تقوية الجماعة المدعومة من إيران في العراق وشعورها بأنها تمتلك هوية متميّزة.

قصص الإخفاء القسري والتعذيب

ظهرت علامات الذعر والخوف الشديدين على (م) البالغ من العمر 50 عاماً، من أهالي كربلاء .. قال إنه لا يستخدم هاتفه منذ شهور، ويخشى من ملاحقة مليشيات الحشد الشعبي له ولأسرته بعد أن تعرضوا للتعذيب على أيديهم لأيام أو لأسابيع .

وأكد أن نحو 10 عناصر من «الحشد الشعبي» أخرجوه وعائلته للتحقيق معهم، ولم تتولى عناصر الجيش أو الشرطة العراقية الأمر، بل تركوهم لـ«الحشد» الذي فصل بينه وبين عائلته، ثم وضعوهم في السيارات ونقلوهم إلى مكان يشبه مكان تصليح السيارات في كربلاء ، وقاموا باستجوابه معتقدين أن له علاقة بداعش، وبعد تأكدهم أنه ليس له أية علاقة بهم، تركوه وعائلته.

وأضاف (م) الذي شدد على عدم ذكر اسمه أنهم عند وصولهم، كان هناك رجال آخرون في انتظاره أوسعوه ضرباً وتم تعذيبه ومعاملته بوحشية على الرغم من استسلامه التام لهم، قبل أن يحبسوه في غرفة معزولة لعدة أيام، ويطلقوا سراحه لاحقا

وأكد أنه كان هناك حوالي 40 شخصاً غيره وقعوا في قبضة مليشيات الحشد الشعبي التي قامت بانتهاكات لا حصر لها لإنسانيتهم، وختم قائلاً «أحمد الله أنني خرجت من بين أيديهم سليماً ولست جثة هامدة».

خبراء:

العراقيون يعيشون حرب إبادة

يقول خبراء إن أبناء العراق يعيشون حرب إبادة ويتعرضون لجرائم ضد الإنسانية، بين تفجيرات وقصف بالصواريخ طال حتى المنطقة الخضراء عدة

الحكومة مسؤولة عن أفعال التنظيمات والمليشيات

وأكد عضو مجلس النواب العراقي حامد المطلك أن الانتهاكات الموثقة على يد العديد من ميليشيات إيران من جانب المنظمات الحقوقية كلها صحيحة، فالعديد من الضحايا المدنيين الذين وقعوا في براثن مليشيات الحشد الشعبي ذاقوا الأمرين من الذين ليس لديهم رحمة.

وأكد حدوث العديد من الانتهاكات، وقال إن آخر هذه الأعمال البشعة ما حدث في كربلاء والفلوجة

وقال :« يفترض أن الحكومة والقوات المسلحة العراقية المسؤولة عن كل التنظيمات والمليشيات التي تحمل سلاحاً في العراق وتقاتل بأمرها، لكن هذه التنظيمات تخضع لأجندة خارجية، وتؤتمر بأوامر من الخارج».

وأكد أن الحكومة العراقية مسؤولة تماماً عن هذه المجموعات وعن أفعالها الوحشية، وعدم اتخاذها أي إجراء لحماية المدنيين من وحشية هؤلاء، فيجب أن يتم سحب سلاحهم ويحترموا القوانين العراقية، ويجب أن يكفوا عن عشوائيتهم، وأن ما تفعله

ولفت إلى أن إيران لها نفوذ كبير في العراق والانصياع لأوامرها من الداخل، فهي تبحث عن مصالحها، فالعديد من المشاكل التي يعانوا منها الآن بسبب النفوذ الإيراني في العراق.