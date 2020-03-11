كورونا في العراق.. خرافات رجال دين تنشر الأوهام وتضلل العقول

أفاد بيان من إدارة مدينة كربلاء، اليوم الأربعاء، بأن العراق ألغى إقامة صلاة الجمعة في المدينة هذا الأسبوع بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

في الوقت الذي سجلت فيه مصادر طبية عراقية اليوم، حالة وفاة ثانية جراء فيروس كورونا في محافظة كربلاء، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 7 حالات.

وتشهد مدينة كربلاء إجراءات مشددة، وإغلاقاً تاماً، وتعطيلاً للدوام الرسمي، ومراقبة الوافدين من أبناء المحافظة، في إطار الحد من انتشار الفيروس.

وبحسب مصادر بوزارة الصحة، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في العراق بلغ 71 حالة مؤكدة.

ورغم ذلك تزداد الشائعات غير الواقعية التي تتحدث عن علاجات للمرض، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة فيديوهات تستهين بخطورة الفيروس المستجد وسبل الوقاية منه.

كما دخل على خط تلك الأزمة الصحية في العراق بعض رجال الدين، ما عقد المشهد أكثر. إذ دعا بعضهم إلى حرق وتبخير الأعشاب بينها "مادة الحرمل" داخل المستشفيات على سبيل المثال، في حين تحدث آخر عن ضرورة رفع رايات تحمل صور أئمة فوق المستشفيات كي لا يصاب الناس بالمرض.



ولعل آخر تلك "المقترحات" ما اقترحه رجل دين ظهر الثلاثاء بالتجمع في المراقد والمزارات الدينية في العراق، قائلاً "إن المرض لن يتفشى لو تجمع الناس بشكل كبير في المراقد الدينية لأنها ستكون حامية لهم، معتبراً أن هذا الفيروس لا يصيب "أصحاب الإيمان"، بحسب قوله.

كذلك انتشر مقطع فيديو لرجل الدين قاسم الطائي يقول فيه إن "فيروس كورونا لا يصيب المؤمنين المخلصين، بل لعله لا يصيب المسلمين الملتزمين بأحكام الشريعة والفيروس عقاب للبشر على ما كسبت أيديهم"، بحسب تعبيره.

وطالب الطائي بالاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة والجماعة وزيارة المراقد الدينية في النجف وكربلاء وقم، على الرغم من أن السلطات العراقية أوصت بعدم التجمع والتجمهر في أماكن مكتظة.

وعلى الرغم من أن الطائي أكد أن الوقاية مطلوبة، إلا أنه تمسك في الوقت عينه بضرورة زيارة الأماكن المقدسة، معتبراً أن لها الأولوية على توخي الحذر من التجمعات"، بحسب تعبيره.

كما ظهر رجل دين عراقي آخر يدعى حازم الأعرجي بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسلم مسؤول صحة الكرخ جاسب الحجامي راية، طالباً رفعها على مستشفى الفرات المخصص للحجر الصحي لمرضى كورونا.

كما ادعى الأعرجي أن "العلماء يوصون بزيارة الإمام الكاظم عند المرض، وأن قبر موسى بن جعفر ترياق، هو مكان مجرب ودواء مجرب، وهو طبيب بغداد، مؤكدا أنه الأمان لأهل بغداد وبالتالي المرضى".

في المقابل، وجه رجل الدين المنشق عن التيار الصدري أسعد الناصري انتقادات كبيرة لرجال الدين الذي يحثون الناس على الاستمرار في إقامة الشعائر الدينية رغم خطورة انتشار كورونا، وكذلك عدم إغلاق الحدود مع إيران ومنع الإيرانيين من دخول المدن العراقية.

وقال الناصري في تغريدة على تويتر: "الكثير من رجال الدين جهلة في اختصاصهم، فضلا عن اختصاصات بعيدة عنهم، فلا تصدقوا خرافاتهم وخزعبلاتهم لأن همهم هو الحفاظ على رأس مالهم وهي الأوهام وتضليل العقول".