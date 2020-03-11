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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 آذار 2020 02:03 م

الدراجي: علاوي لم يمرر في البرلمان بسبب رفض النواب لقرار قادة كتلهم السياسية

محمد توفيق علاوي

أكد عضو مجلس النواب محمد الدراجي، اليوم الأربعاء، أن المكلف المنسحب لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي لم يمرر في البرلمان بسبب رفض النواب لقرار قادة كتلهم السياسية بمنح الثقة لعلاوي.

وقال الدراجي، إن " الاعتماد على التوافق السياسي بين رؤساء الكتل فقط أدى الى هذه النتيجة بعد رفض الكثير من النواب لأوامر الكتل التي ينتمون اليها حيث يجب الاعتماد على التوافق النيابي لتمرير الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "قادة الكتل اختاروا شخصيات من الخط الثاني من اجل المناقشة مع النواب لتمرير أي مرشح قد يتم الاتفاق عليه في المستقبل".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد (1 آذار 2020) عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

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