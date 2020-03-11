نائب سابق: الكاظمي لديه الحظوظ ليشغل منصب رئيس الوزراء رغم التجاذبات بين الكتل السياسية

أكد النائب السابق، حيدر الملا، أن رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لا زالت لديه الحظوظ ليشغل منصب رئيس الوزراء رغم التجاذبات بين الكتل السياسية.

وقال الملا في تصريح صحفي، إن "الفرص السياسية والدستورية بدأت تتضاءل أمام الجميع، سواء كانت القوى السياسية أم رئيس الجمهورية، لجهة الاتفاق على اسم معين ترشحه الكتل للرئيس في غضون المهلة الدستورية، أو ترك الخيار أمام الرئيس ليمارس حقه بموجب المادة (76) من الدستور في تكليف من يراه مناسباً".

وأضاف الملا أن "الاجتماعات الأخيرة المكثفة التي عقدتها الكتل السياسية لم تسفر عن اتفاق على أي مرشح، وهو ما يكشف عمق الأزمة التي تعانيها الأطراف السياسية الممثلة للبيت الشيعي، وبالتالي فإنه لكيلا تدخل البلاد في خرق دستوري، وليس فراغاً دستورياً، لا بد من الاتفاق على اسم معين بحلول الاثنين، أو سيضطر رئيس الجمهورية للتصرف في اختيار رئيس للوزراء أو مصارحة الشعب، عبر بيان يوضح فيه ما يحصل".

وبشأن ما إذا كانت هناك أسماء معينة، يقول الملا إنه "رغم الجدل المثار حول رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، فإنه في ظل التجاذبات الجارية حالياً، لا تزال له حظوظ في هذا المنصب، أو الذهاب إلى اسم جديد من غير الأسماء المطروحة حالياً".







