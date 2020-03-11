الادعاء العام بالسليمانية يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول فيروس كورونا

حذر الادعاء العام في محافظة السليمانية من عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة لمواجهة فايروس “كورونا”، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يحاول خلق المخاوف بين صفوف المواطنين.

وقال الادعاء العام في بيان له :” ان اي شخص لايلتزم بالتعليمات الصحية الصادرة لمواجهة فيروس كورونا ويكون سببا في خلق المخاوف او الخطر على حياة المواطنين ، سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية “.

واوضح البيان :” ان استناداً الى القرار الثاني، ستتخذ الاجراءات القانونية ضد اي مؤسسة اعلامية (التلفاز، المسموعة، المقروءة) تساهم في نشر معلومات وتعليمات غير التي تعتمدها المديريات العامة للصحة في السليمانية.